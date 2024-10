Nordcorea: Pyongyang chiude tutte le vie di comunicazione con Sudcorea (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pyongyang, 17 ott. (Adnkronos) - La Corea del Nord ha completamente interrotto le comunicazioni automobilistiche e ferroviarie con la Corea del Sud nelle aree orientali e occidentali della penisola coreana. Lo ha riferito la Korean Central News Agency (Kcna), che cita un comunicato ufficiale nel quale si afferma che, "in base all'ordine n. 00122 della Commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, il 15 ottobre lo Stato maggiore dell'esercito popolare coreano ha adottato una misura per interrompere fisicamente le strade e le ferrovie della Repubblica Popolare Democratica di Corea che conducono alla Repubblica di Corea". Liberoquotidiano.it - Nordcorea: Pyongyang chiude tutte le vie di comunicazione con Sudcorea Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ott. (Adnkronos) - La Corea del Nord ha completamente interrotto le comunicazioni automobilistiche e ferroviarie con la Corea del Sud nelle aree orientali e occidentali della penisola coreana. Lo ha riferito la Korean Central News Agency (Kcna), che cita un comunicato ufficiale nel quale si afferma che, "in base all'ordine n. 00122 della Commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, il 15 ottobre lo Stato maggiore dell'esercito popolare coreano ha adottato una misura per interrompere fisicamente le strade e le ferrovie della Repubblica Popolare Democratica di Corea che conducono alla Repubblica di Corea".

Nordcorea contro Seul - Corea del Sud diventa 'Stato ostile' per Costituzione

Nordcorea contro Seul - Corea del Sud diventa ‘Stato ostile’ per Costituzione - La revisione approvata dal Parlamento di Pyongyang La Corea del Nord ha definito ufficialmente la Corea del Sud come ''uno stato ostile''. La definizione è contenuta nella Costituzione dopo la revisione approvata dal Parlamento di Pyongyang, come spiega l'agenzia di stampa Kcna. Alla fine del 2023 il leader nordcoreano Kim Jong Un aveva proposto per […]. (Sbircialanotizia.it)

