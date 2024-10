Non solo Medicina: estendiamo il numero chiuso dilazionato a tutte le facoltà (Di giovedì 17 ottobre 2024) Modesta proposta per prevenire che gli studenti universitari siano un fardello ai genitori o al paese. È opinione diffusa che in Italia la figura dello studente universitario stia proliferando in lungo e in largo: in lungo, con il prolungare indefinitamente l’attesa della laurea e dell’incontro con la vita adulta; in largo, con l’aderire a corsi sempre più differenziati e sparpagliati, talora così capillari da lasciar sospettare i malpensanti (non certo me, innocente come un giglio di campo) che siano creati apposta per piazzare più gente in cattedra. Sottopongo dunque umilmente alla pubblica considerazione l’ipotesi di estendere a tutte le facoltà la vagheggiata riforma del numero chiuso dilazionato, appena prevista per Medicina. Ilfoglio.it - Non solo Medicina: estendiamo il numero chiuso dilazionato a tutte le facoltà Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Modesta proposta per prevenire che gli studenti universitari siano un fardello ai genitori o al paese. È opinione diffusa che in Italia la figura dello studente universitario stia proliferando in lungo e in largo: in lungo, con il prolungare indefinitamente l’attesa della laurea e dell’incontro con la vita adulta; in largo, con l’aderire a corsi sempre più differenziati e sparpagliati, talora così capillari da lasciar sospettare i malpensanti (non certo me, innocente come un giglio di campo) che siano creati apposta per piazzare più gente in cattedra. Sottopongo dunque umilmente alla pubblica considerazione l’ipotesi di estendere alela vagheggiata riforma del, appena prevista per

