Mo | protesta M5s in aula alla Camera deputati mostrano cartelli ' stop al genocidio'

Roma, 17 ott (Adnkronos) - protesta del M5s in aula in coda alla seduta della Camera. I deputati hanno improvvisamente esposto dei cartelli con la scritta 'stop al genocidio', mostrandoli al resto dell'aula, a proposito della guerra in Medio oriente. Il presidente di turno Sergio Costa ha chiesto l'intervento degli assistenti parlamentari per bloccare la protesta, in ossequio al regolamento.

