Milano, rapinatore italiano ucciso da un barista cinese a colpi di forbici: aveva rubato dei “Gratta e vinci” (Di giovedì 17 ottobre 2024) aveva appena rubato un blocchetto di “Gratta e vinci” da un bar quando stato ucciso da un cinese a colpi di forbice. Un italiano di 37 anni, Eros Di Ronza, con precedenti penali, è stato trovato morto per un’aggressione con ferite da taglio all’alba in via Giovanni da Cermenate, alla periferia Sud di Milano. Da una prima ricostruzione la vittima avrebbe rapinato il bar introducendosi al suo interno e sarebbe stato colpito dal gestore, un uomo cinese, che avrebbe reagito con un paio di forbici. Le ferite sono risultati mortali. Il barista è stato portato in questura per essere interrogato e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. rapinatore ucciso dal barista cinese per il furto di “Grattaevinci” Il fatto è avvenuto all’esterno del “Bar paninoteca”, al civico 35. Secoloditalia.it - Milano, rapinatore italiano ucciso da un barista cinese a colpi di forbici: aveva rubato dei “Gratta e vinci” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)appenaun blocchetto di “” da un bar quando statoda undi forbice. Undi 37 anni, Eros Di Ronza, con precedenti penali, è stato trovato morto per un’aggressione con ferite da taglio all’alba in via Giovanni da Cermenate, alla periferia Sud di. Da una prima ricostruzione la vittima avrebbe rapinato il bar introducendosi al suo interno e sarebbe statoto dal gestore, un uomo, che avrebbe reagito con un paio di. Le ferite sono risultati mortali. Ilè stato portato in questura per essere interrogato e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.dalper il furto di “” Il fatto è avvenuto all’esterno del “Bar paninoteca”, al civico 35.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milano - omicidio all’alba : un 37enne italiano ucciso durante un tentativo di furto - Le squadre investigative stanno monitorando le telecamere di sicurezza nelle vicinanze per raccogliere ulteriori indizi e identificare il complice della vittima, il quale potrebbe fornire informazioni cruciali. Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio di violenza si è verificato a Milano all’alba del 17 ottobre, dove un uomo di 37 anni ha perso la vita in un contesto di crimine. (Gaeta.it)

Operaio italiano travolto e ucciso da un treno in Svizzera : il 49enne stava lavorando sui binari - Un operaio italiano di 49 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella mattina di martedì 8 ottobre, in Svizzera. L'uomo è stato investito poco dopo le 8 da un treno mentre stava preparando dei lavori di risanamento dei binari della ferrovia 'Matterhorn Gotthard Bahn'.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Attacco di Hamas a Jafa : ucciso un cittadino italiano - La notizia è stata diffusa dalla Farnesina, che ha confermato i dettagli all’Adnkronos. Leggi anche: Attacco terroristico alla stazione centrale degli autobus di Beersheba: un morto e undici feriti Green viveva in un rifugio per senzatetto a Jaffa, come riportato dal Times of Israel, e risulta essere la settima vittima identificata dalle autorità israeliane. (Thesocialpost.it)