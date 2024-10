Mbappé, emergono novità sullo stupro. Il dettaglio che può stravolgere le indagini (Di giovedì 17 ottobre 2024) Mbappé, sul presunto stupro vengono fuori delle novità che potrebbe avere una stretta decisiva per quanto riguarda le indagini Mbappé e le accuse di stupro. Per quanto gli avvocati siano al lavoro per la causa (sia da parte della ragazza che da parte del fuoriclasse del Real Madrid), dall’altra parte sono emerse delle novità non Calcionews24.com - Mbappé, emergono novità sullo stupro. Il dettaglio che può stravolgere le indagini Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 17 ottobre 2024), sul presuntovengono fuori delleche potrebbe avere una stretta decisiva per quanto riguarda lee le accuse di. Per quanto gli avvocati siano al lavoro per la causa (sia da parte della ragazza che da parte del fuoriclasse del Real Madrid), dall’altra parte sono emerse dellenon

Caso Mbappé - la difesa del calciatore dall’accusa di stupro a Stoccolma : «Rapporto consensuale» - La legale del calciatore, Marie-Alix Canu-Bernar ha spiegato come il suo assistito sia «esterrefatto da questa storia di cui non sa niente. I dubbi dei legali di Mbappé: le accuse potrebbero arrivare da un’altra ragazza Nelle ultime ore però sarebbe emerso che Mbappé abbia ammesso di avere avuto una relazione sessuale, definita «consenziente», durante il suo soggiorno nella capitale svedese ... (Lettera43.it)

Ammissione di Mbappé dopo le accuse di stupro : “Rapporto consenziente” - Anche se la procura di Stoccolma non ha confermato l'identità dell'uomo denunciato per violenza sessuale e indagato come «ragionevole sospetto», il livello più basso di incriminazione previsto dalla legge in Svezia, Rmc ha riferito che amici e parenti dell'attaccante e capitano della Francia sono convinti che il caso ormai è aperto e richiederà tempo per un chiarimento. (Iltempo.it)

Mbappè accusato di stupro ammette : «Era sesso consensuale». Ma la denuncia arriverebbe da un'altra ragazza - Kylian Mbappè e il suo entourage sono ormai convinti che sia lui il calciatore accusato di stupro in Svezia, nonostante le autorità di Stoccolma non lo abbiano ancora confermato.... (Leggo.it)