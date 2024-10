Liam Payne, le morti shock delle star: da Elvis a Whitney Houston fino a Chris Cornell (Di giovedì 17 ottobre 2024) È morto a Buenos Aires, all’età di 31 anni, Liam Payne, ex membro degli One Direction. Secondo i media argentini il cantante sarebbe precipitato dal balcone di un albergo dove soggiornava nella capitale argentina. Nella stanza di Payne sarebbe stata trovata della droga e secondo quanto avrebbero riferito dalla reception alla polizia sarebbe stato anche sotto l’effetto di alcol. La morte di Payne è solo l’ultimo caso di artisti morti in circostanze misteriose dopo vite vissute al limite. La caso più celebre Elvis Presley Il caso più celebre riguarda Elvis Presley. La star americana del rock, dopo anni di eccessi, morì il 16 agosto del 1977 ufficialmente per un arresto cardiaco. Dietro la versione ufficiale, però, tante le teorie. Lapresse.it - Liam Payne, le morti shock delle star: da Elvis a Whitney Houston fino a Chris Cornell Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È morto a Buenos Aires, all’età di 31 anni,, ex membro degli One Direction. Secondo i media argentini il cantante sarebbe precipitato dal balcone di un albergo dove soggiornava nella capitale argentina. Nella stanza disarebbe stata trovata della droga e secondo quanto avrebbero riferito dalla reception alla polizia sarebbe stato anche sotto l’effetto di alcol. La morte diè solo l’ultimo caso di artistiin circostanze misteriose dopo vite vissute al limite. La caso più celebrePresley Il caso più celebre riguardaPresley. Laamericana del rock, dopo anni di eccessi, morì il 16 agosto del 1977 ufficialmente per un arresto cardiaco. Dietro la versione ufficiale, però, tante le teorie.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liam Payne - muore dopo caduta dal terzo piano - it. . Il gruppo, che per anni, ha conquistato i cuori di molte ragazze, oggi si trova di fronte ad un gravissimo lutto. Queste sono ore di incredulità e di dolore per i fan della band degli “One Direction”. componenti della band, ormai sciolta, Liam Payne è morto al seguito di una caduta dal. (Dailynews24.it)

Morte Liam Payne - le ultime ore di vita : dalla stanza distrutta alla telefonata choc - In diverse interviste, l’ex membro degli One Direction aveva ammesso di aver lottato con depressione e ansia, spesso aggravate dalla pressione della celebrità e dalla vita sotto i riflettori. L’artista, arrivato il 30 settembre 2024, era con la fidanzata Kate Cassidy e ha documentato parte del viaggio sui social con numerosi post e video. (Anticipazionitv.it)

“Presto - aiuto!”. Liam Payne - cosa è successo poco prima della morte : ora spunta il filmato - Non ha chiamato per la morte, ma per calmare la situazione all’interno dell’albergo. Ora spunta il video. E ci è anche stato detto che qualcuno in hotel ha chiamato il 911 per segnalare la presenza di un uomo ‘aggressivo’ nell’hotel… il che coincide con quanto ci hanno riferito i testimoni sul comportamento di Liam nella hall. (Caffeinamagazine.it)