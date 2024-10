Legge di Bilancio. Si rafforza l’asse Meloni-Tajani. Scontro sulle banche con Pd e M5s (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fu vera tassa? All’indomani della manovra, approvata dal Consiglio dei ministri ma non ancora messa nero su bianco, buona parte del dibattito verte su questo interrogativo. L’opposizione non ha dubbi: "È un imbroglio", tuona Giuseppe Conte. Solo un "gioco delle tre carte", liquida la faccenda Elly Schlein. Ruvido e quasi minaccioso il ministro Giorgetti la vede all’opposto: "Qualcuno lo chiama extraprofitto, qualcuno contributo, io li chiamo sacrifici. Pescatori e operai saranno contenti, le banche un po’ meno", dice incontrando assieme al suo vice, Maurizio Leo, i giornalisti a Palazzo Chigi. Quotidiano.net - Legge di Bilancio. Si rafforza l’asse Meloni-Tajani. Scontro sulle banche con Pd e M5s Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fu vera tassa? All’indomani della manovra, approvata dal Consiglio dei ministri ma non ancora messa nero su bianco, buona parte del dibattito verte su questo interrogativo. L’opposizione non ha dubbi: "È un imbroglio", tuona Giuseppe Conte. Solo un "gioco delle tre carte", liquida la faccenda Elly Schlein. Ruvido e quasi minaccioso il ministro Giorgetti la vede all’opposto: "Qualcuno lo chiama extraprofitto, qualcuno contributo, io li chiamo sacrifici. Pescatori e operai saranno contenti, leun po’ meno", dice incontrando assieme al suo vice, Maurizio Leo, i giornalisti a Palazzo Chigi.

Legge di bilancio - Cna : “Correzione dei conti pubblici senza penalizzare le piccole imprese” - ROMA – Sulla base delle prime indicazioni, la prossima legge di bilancio che deve assicurare il rispetto dei vincoli del nuovo patto di stabilità, non conterrà interventi penalizzanti nei confronti del sistema delle piccole imprese. . Cna valuta in modo positivo l’attenzione a favore del Mezzogiorno sottolineando tuttavia la necessità di prevedere criteri e meccanismi di erogazione degli ... (Lopinionista.it)

Legge di Bilancio - Cna : “Correzione dei conti pubblici senza penalizzare le piccole imprese” - ROMA – Sulla base delle prime indicazioni, la prossima legge di bilancio che deve assicurare il rispetto dei vincoli del nuovo patto di stabilità, non conterrà interventi penalizzanti nei confronti del sistema delle piccole imprese. È quanto rileva la Cna, esprimendo apprezzamento per l’agevolazione al 50% sulle ristrutturazioni edili, che consentirà di scongiurare il blocco del processo di ... (Lopinionista.it)

Legge di bilancio - tagli per 2 - 5 miliardi in tre anni per Regioni - Province e Comuni - Per gli anni successivi, guardando con lo stesso meccanismo a contributi e sostegni, nel 2026 viene richiesto agli enti territoriali un impegno a favore della finanza pubblica per circa 1 miliardo, mentre nel 2027 sarà lo Stato a garantire interventi netti per 1,1 miliardi. Il “contributo richiesto alle Regioni, alle Province e ai Comuni” ammonta nel 2025 allo 0,037% del Pil (pari a circa 800 ... (Ilfattoquotidiano.it)