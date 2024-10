Juventus: Emergenze e Contingenti (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Juventus, una delle squadre più storiche e titolate del calcio italiano, si trova attualmente in una situazione di emergenza, dovendo affrontare una crescente lista di infortuni che mette a dura prova le sue risorse. Ogni giorno, il club si ritrova a dover fare i conti con un numero sempre maggiore di giocatori indisponibili, il che rende la gestione della rosa una vera e propria sfida per lo staff tecnico e dirigenziale. Le Conseguenze degli Infortuni L’ultimo infortunio a far parlare di sé è quello di Nicolò Fagioli, giovane talento italiano, che ha rimediato una botta durante un allenamento con la Nazionale. Questa notizia, riportata da Sportmediaset, si aggiunge a una serie di assenze che hanno colpito la squadra negli ultimi mesi. Terzotemponapoli.com - Juventus: Emergenze e Contingenti Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) La, una delle squadre più storiche e titolate del calcio italiano, si trova attualmente in una situazione di emergenza, dovendo affrontare una crescente lista di infortuni che mette a dura prova le sue risorse. Ogni giorno, il club si ritrova a dover fare i conti con un numero sempre maggiore di giocatori indisponibili, il che rende la gestione della rosa una vera e propria sfida per lo staff tecnico e dirigenziale. Le Conseguenze degli Infortuni L’ultimo infortunio a far parlare di sé è quello di Nicolò Fagioli, giovane talento italiano, che ha rimediato una botta durante un allenamento con la Nazionale. Questa notizia, riportata da Sportmediaset, si aggiunge a una serie di assenze che hanno colpito la squadra negli ultimi mesi.

