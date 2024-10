Ilnapolista.it - «Jasmine Paolini conquista perché non è finta, a differenza di altre»

(Di giovedì 17 ottobre 2024) «non è, adi(28 anni) alle Finals ci va due volte: in singolo e in doppio (con Sara Errani, ovviamente, con cui ha vinto l’oro olimpico nella specialità: il primo del tennis italiano). Oggi è numero 4 del mondo, all’inizio del 2024 era numero 30. Scrive La Stampa con Stefano Semeraro: è l’unica docente in due materie: singolare e doppio (a fianco di Sara Errani) nelle Wta Finals di Riad. Non era mai successo, ma il duo J&J è specialista in prime volte. E se Jannik ci ha assuefatti all’eccezionale, anchein materia non scherza. È stata la prima italiana a giocare due finali Slam nello stesso anno, la prima soprattutto a giocarne una a Wimbledon, festeggiata in semplicità, con una pizza ordinata in compagnia nella villetta a due passi dall’All England Club.