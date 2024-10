Italia riafferma il diritto di Israele alla difesa e chiede il rispetto del diritto Internazionale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il ministro della difesa Guido Crosetto al senato: rafforzare Unifil e sostenere le forze armate libanesi per una soluzione diplomatica nella regione Il Ministro della difesa Italiano, Guido Crosetto, ha ribadito in un’informativa al senato che l’Italia riconosce il diritto di Israele a resistere e difendersi dagli attacchi di chiunque. Allo stesso tempo, ha chiesto a Israele di rispettare le norme del diritto Internazionale e di proteggere la popolazione civile, sia a Gaza che in Libano, nonché il contingente delle Nazioni Unite presente nell’area. Durante il suo discorso, Crosetto ha sottolineato l’importanza di una soluzione diplomatica per la crisi in Medio Oriente. “Continuiamo a lavorare ad una soluzione diplomatica che, per quanto difficile, è l’unica possibile“, ha dichiarato. Puntomagazine.it - Italia riafferma il diritto di Israele alla difesa e chiede il rispetto del diritto Internazionale Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il ministro dellaGuido Crosetto al senato: rafforzare Unifil e sostenere le forze armate libanesi per una soluzione diplomatica nella regione Il Ministro dellano, Guido Crosetto, ha ribadito in un’informativa al senato che l’riconosce ildia resistere e difendersi dagli attacchi di chiunque. Allo stesso tempo, ha chiesto adi rispettare le norme dele di proteggere la popolazione civile, sia a Gaza che in Libano, nonché il contingente delle Nazioni Unite presente nell’area. Durante il suo discorso, Crosetto ha sottolineato l’importanza di una soluzione diplomatica per la crisi in Medio Oriente. “Continuiamo a lavorare ad una soluzione diplomatica che, per quanto difficile, è l’unica possibile“, ha dichiarato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Italia riafferma il diritto di Israele alla difesa e chiede il rispetto del diritto internazionale - La questione è tornata al centro dell’attenzione durante l’informativa al Senato, dove Crosetto ha analizzato gli recenti eventi che hanno coinvolto le forze Unifil in Libano. Bruxelles e le nazioni europee, insieme all’Italia, sono chiamate a trovare strategie di intervento più proattive, a partire dal dialogo tra le varie fazioni e dai rispettivi interessi nella regione. (Gaeta.it)

L’osceno uso dei morti per contestare a Israele il diritto di difesa - Ma pressoché tutti – anche quelli che fanno le viste di trasalire solo per il numero dei civili uccisi – ripetono che “la reazione israeliana ha provocato decine di migliaia di morti”. La guerra che Israele non avrebbe dovuto combattere perché, facendola, uccide. E a revocarlo non è l’addebito secondo cui, nel difendersi, Israele uccide i civili o ne uccide troppi, ma la constatazione che ... (Linkiesta.it)

L’osceno uso dei morti per contestare a Israele il diritto di difesa - Nel conto di quella deplorazione che non registra con patimento la morte di tanti, ma che incolpa Israele per la morte di tanti, vanno anche i nemici di Israele. A nessuno verrebbe in mente di attribuire ai combattenti di Berlino la colpa di aver fatto 400 Mila morti. Perché Israele non può lamentare di avere nemici. (Linkiesta.it)