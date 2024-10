Il quartetto azzurro dell’inseguimento è di bronzo grazie a Chiara Consonni e Martina Fidanza (Di giovedì 17 ottobre 2024) CICLISMO SU PISTA. Mondiali in Danimarca: le bergamasche trascinano l’Italia sul podio. Rammarico per la sconfitta in semifinale contro la Germania. Oro alla Gran Bretagna. Ecodibergamo.it - Il quartetto azzurro dell’inseguimento è di bronzo grazie a Chiara Consonni e Martina Fidanza Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CICLISMO SU PISTA. Mondiali in Danimarca: le bergamasche trascinano l’Italia sul podio. Rammarico per la sconfitta in semifinale contro la Germania. Oro alla Gran Bretagna.

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : quartetto azzurro femminile in finale per il bronzo! Tra poco Paternoster e Viviani - 23: Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale femminili che chiudono il programma pomeridiano: HEAT 1 Emma Finucane (GBR) Wang Lijuan (CHN) HEAT 2 Sophie Capewell (GBR) Steffie van der Peet (NED) HEAT 3 Katy Marchant (GBR) Alessa-Catriona Propster (GER) HEAT 4 Mathilde Gros (FRA) Paulina Petri (POL) HEAT 5 Mina Sato (JPN) Clara Schneider (GER) HEAT 6 Hetty van de Wouw ... (Oasport.it)

Olimpiadi - 4×100 maschile in finale : il quartetto azzurro arriva quinto nelle batterie ma viene ripescato - Nella prima batteria della 4×100 maschile l’Italia di Melluzzo, Desalu, Jacobs e Tortu hanno chiuso in quinta posizione con il tempo di 38. Costretti a sperare in un ripescaggio, gli azzurri si sono qualificati alla finale. Prosegue il cammino del quartetto azzurro alle Olimpiadi. . Sud Africa, Gran Bretagna e Giappone. (Ilfattoquotidiano.it)

Olimpiadi : Simone Consonni e il quartetto azzurro avanti tutta nell’inseguimento - CICLISMO SU PISTA. Il quartetto azzurro dell’inseguimento a squadre (con il bergamasco Simone Consonni) fa segnare il quarto tempo nelle qualificazione. Martedì caccia a un posto in finale. (Ecodibergamo.it)