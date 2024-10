Economia a Terni: aumentano i prezzi di zucchine, abbigliamento e libri scolastici (Di giovedì 17 ottobre 2024) Su i prezzi di zucchine, abbigliamento e libri scolastici a Terni. Questo il principale dato emerso dal bollettino mensile diffuso dai servizi statistici. L’inflazione per la città umbra si è attestata a settembre a zero, ben al di sotto dello 0,7% registrato a livello nazionale. Così sono Ternitoday.it - Economia a Terni: aumentano i prezzi di zucchine, abbigliamento e libri scolastici Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Su idi. Questo il principale dato emerso dal bollettino mensile diffuso dai servizi statistici. L’inflazione per la città umbra si è attestata a settembre a zero, ben al di sotto dello 0,7% registrato a livello nazionale. Così sono

