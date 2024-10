Don Matteo 14, Anticipazioni: La Prima Puntata della Fiction con Raoul Bova va in onda da stasera, 17 ottobre 2024, su Rai1 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Don Massimo torna tra le vie di Spoleto per Don Matteo 14. La nuova stagione della Fiction con Raoul Bova e Nino Frassica va in onda da stasera su Rai1. Scopriamo insieme le Anticipazioni del primo episodio. Comingsoon.it - Don Matteo 14, Anticipazioni: La Prima Puntata della Fiction con Raoul Bova va in onda da stasera, 17 ottobre 2024, su Rai1 Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Don Massimo torna tra le vie di Spoleto per Don14. La nuova stagionecone Nino Frassica va indasu. Scopriamo insieme ledel primo episodio.

Don Matteo 14 - le anticipazioni - il nuovo cast e quante puntate vanno in onda - La 14ª stagione di Don Matteo prende finalmente il via, e i fan della celebre fiction di Rai1 possono prepararsi a vivere nuove emozioni e colpi di scena. Don Massimo, con il suo carattere forte e determinato, si ritroverà nuovamente coinvolto nella risoluzione di casi complessi, sempre affiancato dall’inseparabile Maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica, che continua a regalare ... (Dilei.it)

Don Matteo 14 - stasera in tv la prima puntata : le anticipazioni - Sono poche le serie di casa nostra capaci di monopolizzare l'attenzione mediatica come da anni riesce a fare "Don Matteo", produzione longeva che, a partire dalla scorsa stagione, è riuscita a fare addirittura a meno di quello che è da sempre stato il protagonista assoluto: Terence Hill... (Today.it)

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 ottobre 2024 : Umberto vuole vendetta e minaccia Matteo ma Portelli non ci sta più! - Nell'episodio della Soap Matteo deciderà di non cedere più ai ricatti di Guarnieri, furioso per l'esito della sfilata al Circolo. Vediamo le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 17 ottobre 2024 su Rai1. Clara dovrà invece chiarire con Alfredo, dopo che Irene avrà combinato un pasticcio. (Comingsoon.it)