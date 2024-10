Ddl Sicurezza, la protesta degli avvocati penalisti: proclamato lo sciopero (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Unione delle Camere Penali Italiane ha proclamato uno sciopero di tre giorni, dal 4 al 6 novembre, per manifestare la propria opposizione al ddl Sicurezza in corso di approvazione. Secondo gli avvocati penalisti, il provvedimento proposto dal governo ha una chiara impronta «securitaria e populista, nonché profondamente illiberale». La principale critica è relativa all’eccessivo rigore punitivo applicato anche ai reati di minore gravità, che «colpisce soprattutto i soggetti più deboli della società, contravvenendo ai principi di uguaglianza e proporzionalità sanciti dalla Costituzione». Lo sciopero culminerà nella manifestazione nazionale di Roma il 5 novembre Il ddl Sicurezza, secondo i penalisti, introduce «un’ingiusta gerarchia dei valori, dove certi beni giuridici ricevono una tutela sproporzionata rispetto ad altri di pari importanza». Lettera43.it - Ddl Sicurezza, la protesta degli avvocati penalisti: proclamato lo sciopero Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Unione delle Camere Penali Italiane haunodi tre giorni, dal 4 al 6 novembre, per manifestare la propria opposizione al ddlin corso di approvazione. Secondo gli, il provvedimento proposto dal governo ha una chiara impronta «securitaria e populista, nonché profondamente illiberale». La principale critica è relativa all’eccessivo rigore punitivo applicato anche ai reati di minore gravità, che «colpisce soprattutto i soggetti più deboli della società, contravvenendo ai principi di uguaglianza e proporzionalità sanciti dalla Costituzione». Loculminerà nella manifestazione nazionale di Roma il 5 novembre Il ddl, secondo i, introduce «un’ingiusta gerarchia dei valori, dove certi beni giuridici ricevono una tutela sproporzionata rispetto ad altri di pari importanza».

