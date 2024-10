Ilrestodelcarlino.it - Cordoglio in città. È morta la maestra. Giuliana Zacchini

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Addio ae con lei se ne va una donna che ha improntato tutta la sua vita all’amore per famiglia e per la scuola. Si è spenta ieri mattina all’ospedale di Civitanova, dove era ricoverata da qualche tempo a causa di una malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo. Aveva 77 anni. Fino al 2004ha insegnato alla primaria Don Bosco, ricoprendo nella sua carriera molti incarichi nel mondo della didattica e nel Provveditorato di Macerata. Nel corso della sua vita si era anche spesa nell’impegno politico, per un certo periodo è stata infatti segretaria del Partito liberale a Civitanova e, fino a quando ha potuto, ha sempre mantenuto vivo l’interesse per i fatti della sua