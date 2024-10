Controlli in ristoranti e cantine, sequestrati 700 litri di vino: sanzioni per 10 mila euro (Di giovedì 17 ottobre 2024) sequestrati prodotti alimentari e 700 litri di vino sfuso. E' il risultato dei Controlli dai carabinieri del Nas nell'ambito dei Controlli effettuati in ristoranti, cantine e aziende vitivinicole nelle province di Palermo e Trapani. Nel corso delle verifiche i militari hanno constatato numerose Palermotoday.it - Controlli in ristoranti e cantine, sequestrati 700 litri di vino: sanzioni per 10 mila euro Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)prodotti alimentari e 700disfuso. E' il risultato deidai carabinieri del Nas nell'ambito deieffettuati ine aziende vitivinicole nelle province di Palermo e Trapani. Nel corso delle verifiche i militari hanno constatato numerose

Palermo : controlli Nas in ristoranti - sequestri e sanzioni - Ai responsabili sono state elevate sanzioni pecuniarie per oltre 3. I Carabinieri, durante un altro controllo effettuato in un ristorante etnico cittadino, hanno accertato le precarie condizioni igieniche del luogo e hanno proceduto al sequestro di oltre 2 quintali di alimenti vari, scaduti o tenuti in mancanza di adeguate procedure di autocontrollo. (Liberoquotidiano.it)

Controlli in pub - ristoranti e cantieri : sospese 5 attività per lavoro nero e altre violazioni - Cinque attività sospese "per lavoro nero", violazioni in materia di sicurezza in tutti e nove i cantieri sottoposti a verifica, maxi multe. E' il bilancio dell'operazione messa a segno dagli uomini dell'Ispettorato nazionale del lavoro nell’ultimo fine settimana tra Palermo e provincia. Le... (Palermotoday.it)