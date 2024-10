Come è stato incastrato il re dei gangsteer Al Capone? (Di giovedì 17 ottobre 2024) Al Capone, l’uomo che è riuscito a costruire un impero criminale sul proibizionismo, il gioco d’azzardo e l’estorsione in quel di Chicago, è caduto sotto il peso delle tasse. O, meglio, dell’evasione fiscale. A portarlo in tribunale grazie a questa imputazione è Eliot Ness, un giovane e determinato agente dell’FBI che, insieme alla sua squadra, ha ispirato il film Gli Intoccabili, diretto da Bian De Palma nel 1987. Un’immagine in bianco e nero di Al Capone con l’immancabile cappello – Fonte: New York TimesDopo diversi tentativi, infatti, Ness si rende conto che le prove per incriminare Al Capone non sono facili da reperire, essendo circondato da una fitta rete di protezione ed omertà. Per questo motivo decide di aggirare il problema attaccando il boss dal punto di vista finanziario. In questo settore, infatti, era molto più facili reperire delle documentazioni evidenti. Cultweb.it - Come è stato incastrato il re dei gangsteer Al Capone? Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Al, l’uomo che è riuscito a costruire un impero criminale sul proibizionismo, il gioco d’azzardo e l’estorsione in quel di Chicago, è caduto sotto il peso delle tasse. O, meglio, dell’evasione fiscale. A portarlo in tribunale grazie a questa imputazione è Eliot Ness, un giovane e determinato agente dell’FBI che, insieme alla sua squadra, ha ispirato il film Gli Intoccabili, diretto da Bian De Palma nel 1987. Un’immagine in bianco e nero di Alcon l’immancabile cappello – Fonte: New York TimesDopo diversi tentativi, infatti, Ness si rende conto che le prove per incriminare Alnon sono facili da reperire, essendo circondato da una fitta rete di protezione ed omertà. Per questo motivo decide di aggirare il problema attaccando il boss dal punto di vista finanziario. In questo settore, infatti, era molto più facili reperire delle documentazioni evidenti.

