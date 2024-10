Chiara Petrolini, il Riesame ha accolto l’appello della Procura: i giudici hanno disposto la custodia in carcere (Di giovedì 17 ottobre 2024) Chiara Petrolini, Il tribunale del Riesame di Bologna ha accolto l’appello della Procura di Parma e ne ha disposto il carcere Chiara Petrolini, il tribunale del Riesame di Bologna ne ha disposto la custodia in carcere, accogliendo integralmente l’appello della Procura di Parma. La 21enne è indagata e agli arresti domiciliari per il ritrovamento nel giardino della sua casa di Traversetolo, comune in provincia di Parma, dei resti dei due neonati, partoriti e uccisi e poi sepolti. I giudici hanno disposto la custodia in carcere per i due omicidi: uno avvenuto il 7 agosto 2024 e per le soppressioni dei due cadaveri, ovvero anche per il neonato partorito il 12 maggio 2023. L’esecuzione della misura al momento è sospesa e bisognerà attendere le motivazioni e il ricorso in Cassazione. 361magazine.com - Chiara Petrolini, il Riesame ha accolto l’appello della Procura: i giudici hanno disposto la custodia in carcere Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 17 ottobre 2024), Il tribunale deldi Bologna hadi Parma e ne hail, il tribunale deldi Bologna ne halain, accogliendo integralmentedi Parma. La 21enne è indagata e agli arresti domiciliari per il ritrovamento nel giardinosua casa di Traversetolo, comune in provincia di Parma, dei resti dei due neonati, partoriti e uccisi e poi sepolti. Ilainper i due omicidi: uno avvenuto il 7 agosto 2024 e per le soppressioni dei due cadaveri, ovvero anche per il neonato partorito il 12 maggio 2023. L’esecuzionemisura al momento è sospesa e bisognerà attendere le motivazioni e il ricorso in Cassazione.

