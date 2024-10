Celta Vigo-Real Madrid (sabato 19 ottobre 2024 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Blancos all’assalto di Balaidos (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo qualche passo falso iniziale, il Madrid ha preso il passo giusto in Liga: 13 punti conquistati sugli ultimi 15 disponibili e secondo posto solitario, a tre punti dal Barcellona capolista. Prima della sosta i Blancos hanno colto una bella vittoria contro il VillarReal anche se il terribile infortunio di Dani Carvajal ha reso molto InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Celta Vigo-Real Madrid (sabato 19 ottobre 2024 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Blancos all’assalto di Balaidos Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo qualche passo falso iniziale, ilha preso il passo giusto in Liga: 13 punti conquistati sugli ultimi 15 disponibili e secondo posto solitario, a tre punti dal Barcellona capolista. Prima della sosta ihanno colto una bella vittoria contro il Villaranche se il terribile infortunio di Dani Carvajal ha reso molto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Celta Vigo-Real Madrid (sabato 19 ottobre 2024 ore 21 : 00) : formazioni - quote - pronostici. Blancos all’assalto di Balaidos - Prima della sosta i Blancos hanno colto una bella vittoria contro il Villarreal anche se il terribile infortunio di Dani Carvajal ha reso molto […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Dopo qualche passo falso iniziale, il Madrid ha preso il passo giusto in Liga: 13 punti conquistati sugli ultimi 15 disponibili e secondo posto solitario, a tre punti dal Barcellona capolista. (Infobetting.com)

Due no di Cambiaso al Real Madrid per gennaio : resta alla Juve nonostante la corte dei Blancos - Cambiaso non sarà il sostituto di Carvajal al Real Madrid: il giocatore e la Juventus hanno rifiutato la proposta iniziale dei Blancos che dovranno virare su un altro profilo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Lille-Real Madrid (Champions League - 02-10-2024 ore 21 : 00 ) : formazioni - quote - pronostici. Prima trasferta europea per i Blancos - Sembrava tutto pronto per festeggiare l’ennesima impresa del Real Madrid, che ormai sentiva suoi i tre punti nel derby con l’Atletico Madrid: una vittoria che sarebbe stata di platino e che avrebbe significato avvicinarsi tantissimo al Barcellona. I Colchoneros però hanno trovato un guizzo con Correa proprio nel finale e hanno lasciato l’amaro in bocca […] InfoBetting: Scommesse Sportive e ... (Infobetting.com)