Ilgiorno.it - Canepari presidente. Bocciato dagli elettori promosso dalla politica

(Di giovedì 17 ottobre 2024)dai politici. Fabio(nella foto) è stato riconfermatodella Comunità montana di Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera. Lo hanno eletto a maggioranza i rappresentanti di centrodestra delle amministrazioni comunali che costituiscono la comunità montana. Per poterlo eleggere, nei giorni scorsi è stato scelto come assessore esterno a Parlasco. A Barzio, dove alle ultime comunali si è presentato alle urne con lo sconfitto uscente Giovanni Arrigoni Battaia, è infatti relegato sui banchi di opposizione. "Assegnare un assessorato esterno appositamente per renderlo eleggibile è una manovra sciocca – è l’accusa ai colleghi che si sono prestati all’operazione di Cesare, stesso cognome ma altra sponda, assessore, anche lui esterno, di Barzio, scelto dal sindaco eletto Andrea Ferrari -.