Ue, Schlein indugia e la premier affonda (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pd diviso su Fitto: il silenzio dei fedelissimi di Elly. Ma il ministro vedrà Pérez (S&D) e Hayer (Renew) Ilgiornale.it - Ue, Schlein indugia e la premier affonda Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pd diviso su Fitto: il silenzio dei fedelissimi di Elly. Ma il ministro vedrà Pérez (S&D) e Hayer (Renew)

Ue, Schlein indugia e la premier affonda - Non a caso - racconta chi ha avuto occasione di parlare con Meloni giorni fa - Elly Schlein avrebbe inizialmente assicurato un discreto ma sostanziale appoggio della pattuglia parlamentare dem. Però ... (ilgiornale.it)

Conte affossa il campo largo: “Non esiste più”. La reazione di Schlein e cosa può succedere ora - Il leader M5S, Conte, affossa il campo largo: "Non esiste più", ha detto in tv concretizzando uno strappo che impatta sull'alleanza in vista delle Regionali. Duro colpo per Schlein. Le reazioni dal Pd ... (firstonline.info)