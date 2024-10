Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-10-2024 ore 10:00

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto in entrata atroviamo code per incidente sulla Cassia Veientana tra le rughe e via della Giustiniana sul Raccordo Anulare rallentamenti con code a tratti in carreggiata interna tra la Bufalotta e la Tiburtina e poi tra la Casilina e laFiumicino code a tratti anche sulla carreggiata esterna tra laFiumicino e la puntina sulla stessa via Pontina Code in direzionee tra Castel di Decima è l’Eur è sempre in entrata aabbiamo ancora code sulla via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti via Cereria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe code poi sulla tangenziale Tra via delle Valli e viale della Moschea direzione Stadio Olimpico e Tractor di Quinto e viale della Moschea direzione San Giovanni bene questo la situazione al momento da Massimo veschi è tutto dettagli di queste ed altre notizie sul sito ...