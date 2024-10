Test medicina. Fnomceo, Anelli: “Numero programmato resta, buona notizia ma riflettiamo sul fabbisogno dei futuri medici” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il disegno di legge delega per i Test di medicina prevede l’abolizione del Numero chiuso al primo semestre ma il Numero programmato rimane “L’abolizione del Test di accesso a medicina non toglierà il Numero programmato: questa è sicuramente una buona notizia perché abbiamo bisogno di programmare il fabbisogno dei futuri medici”. Così il Presidente della Fnomceo, la Federazione degli Ordini dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, dichiara a Fnomceo Tg Sanitàdopo il via libera della 7ª Commissione del Senato (Cultura, Istruzione) sul disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. La riforma prevede l’abolizione del Numero chiuso al primo semestre, consentendo l’iscrizione aperta per tutti gli aspiranti medici senza sostenere i Test d’ingresso. Impresaitaliana.net - Test medicina. Fnomceo, Anelli: “Numero programmato resta, buona notizia ma riflettiamo sul fabbisogno dei futuri medici” Leggi tutta la notizia su Impresaitaliana.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il disegno di legge delega per idiprevede l’abolizione delchiuso al primo semestre ma ilrimane “L’abolizione deldi accesso anon toglierà il: questa è sicuramente unaperché abbiamo bisogno di programmare ildei”. Così il Presidente della, la Federazione degli Ordini deiChirurghi e degli Odontoiatri, Filippo, dichiara aTg Sanitàdopo il via libera della 7ª Commissione del Senato (Cultura, Istruzione) sul disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea ine chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria eveterinaria. La riforma prevede l’abolizione delchiuso al primo semestre, consentendo l’iscrizione aperta per tutti gli aspirantisenza sostenere id’ingresso.

