Bollicinevip.com - Temptation Island, due di picche per Antonio: lui e Titty si lasciano

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)vuole fare un esterna con Saretta, lei rifiuta e lasciadeluso dopo il due didella single, lui esi sono detti addio a ha dovuto fare i conti con un’amara scoperta aÂ, pensava di poter frequentare la tentatrice Saretta anche dopo il reality ma lei gli ha rifilato un bel due di. Quando il fidanzato diha proposto alla single di fare un’esterna per stare un po’ da soli lei ha rifiutato dicendo che non vuole illuderlo. Queste le sue parole: “A me fa piacere che me l’hai proposto. PerchĂ© questo significa che tu hai piacere a stare con me. Però voglio essere onesta. Io non credo che questo sia necessario. Nel senso, penso di averti aiutato al massimo in questo percorso. Credo che non possa fare nulla in piĂą per aiutarti a capire cosa vuoi.