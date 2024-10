Temptation Island 12: l’opinione di Chia sulla sesta puntata (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Anvedi che sfacelo quest’entusiasmante edizione (cit. Filippo Bisciglia) di Temptation Island. Una disfatta che manco Caporetto, proprio. Delle sette coppie che avevano deciso di partecipare al vero viaggio nei sentimenti (cit.), salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, nemmeno una avrebbe resistito al falò di confronto finale se non fosse stato per il prode Valerio Palma che – dopo aver abbandonato quel tronco in solitaria compagnia del suo completo sartoriale da 1000€ – come ogni eroe di questa trasmissione “non ci ho dormito la notte!“, è tornato sui suoi passi (letteralmente), ha rinnegato i panini in spiaggia a Brindisi e, con un coup de théâtre ricco di pathos, si è ripreso la sua Diandra Pecchioli. Ma per il resto un macello vero, eh Alcune storie sono giunte al capolinea per problemi irrisolti che si trascinavano da anni senza mai riuscire realmente ad essere superati. Isaechia.it - Temptation Island 12: l’opinione di Chia sulla sesta puntata Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Anvedi che sfacelo quest’entusiasmante edizione (cit. Filippo Bisciglia) di. Una disfatta che manco Caporetto, proprio. Delle sette coppie che avevano deciso di partecipare al vero viaggio nei sentimenti (cit.), salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, nemmeno una avrebbe resistito al falò di confronto finale se non fosse stato per il prode Valerio Palma che – dopo aver abbandonato quel tronco in solitaria compagnia del suo completo sartoriale da 1000€ – come ogni eroe di questa trasmissione “non ci ho dormito la notte!“, è tornato sui suoi passi (letteralmente), ha rinnegato i panini in spiaggia a Brindisi e, con un coup de théâtre ricco di pathos, si è ripreso la sua Diandra Pecchioli. Ma per il resto un macello vero, eh Alcune storie sono giunte al capolinea per problemi irrisolti che si trascinavano da anni senza mai riuscire realmente ad essere superati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Temptation Island : Millie e Michele si dicono addio - ma Filippo Bisciglia è scettico : "tornerete insieme" - I due avevano scritto alla redazione del programma perché Millie voleva dimostrare a Michele di essere solo una ragazza estroversa, ma lui riteneva i suoi atteggiamenti inappropriati per una ragazza fidanzata. Il mancato happy ending e la previsione di Filippo Sin dall'inizio, Michele ha manifestato il suo disappunto per l'eccessiva vicinanza della sua ragazza con il single Alex. (Movieplayer.it)

SE MI LASCI NON VALE - VERTICI RAI : “TEMPTATION ISLAND PUNTO DI RIFERIMENTO DA EVITARE” - Lì ci sono meccanismi scritti, costruiti, qui meccanismi totalmente diversi. Per quattro settimane vivranno in una villa alle porte di Roma e affronteranno un percorso seguiti da psicologi, sessuologi e mental coach. Se mi lasci non vale si ispira a Temptation Island? Per niente. Dentro queste coppie che sono apparentemente normali, ci sono dei mondi infiniti, che sono molto più interessati ... (Bubinoblog)

ASCOLTI TV 15 OTTOBRE 2024 : TEMPTATION ISLAND (23 - 1% E PICCHI DEL 35%) DOPPIA HOUSE OF GUCCI (11 - 9%) - FLORIS (8 - 9%) SURCLASSA BERLINGUER (5 - 7%) - 90Best Weekend – 345 1. 12Storie Italiane – 822 17. 70Temptation Island – 3244 23. 20The Floor: Ne Rimarrà Solo Uno – 860 5. 00 Tg5 – 2564 22. 90 Porta a Porta – 381 7. The Floor – 575 2. 80The Foreigner – 892 5. 40 My Home My Destiny – 1193 16. 90 + 996 11. 60 C. 45 Aspettando Geo + Geo – 474 6. I. (Bubinoblog)