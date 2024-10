Tanti infortuni, tante possibilità: la TOP 10 dei giocatori ancora svincolati (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La sequela di infortuni che ha colpito il mondo del calcio in questo inizio di stagione, oltre ad accendere il dibattito sulle troppe partite Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La sequela diche ha colpito il mondo del calcio in questo inizio di stagione, oltre ad accendere il dibattito sulle troppe partite

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Udinese - rossoneri con tanti infortuni : ecco chi recupera e chi no - Ecco le novità da Milanello sugli infortuni in casa Milan in vista della partita di sabato pomeriggio a 'San Siro' contro l'Udinese. (Pianetamilan.it)

Thiago Motta deve stravolgere la Juve contro la Lazio : formazione da inventare per i tanti infortuni - Thiago Motta deve stravolgere completamente la Juventus dopo la sosta Nazionali in vista della sfida contro la Lazio. Il tecnico dei bianconeri tra infortuni e squalifiche ha una squadra da reinventare.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ritiro Nadal - lo zio Toni : “Senza i tanti infortuni sarebbe stato il migliore della storia” - The post Ritiro Nadal, lo zio Toni: “Senza i tanti infortuni sarebbe stato il migliore della storia” appeared first on SportFace. “Quando qualcosa finisce produce sempre un sentimento di tristezza, ma sono felice di vedere le emozioni che Rafael ha lasciato nel mondo dello sport”. Ho sempre saputo che tra la vittoria e la sconfitta c’è un margine molto piccolo e che se non si arriva al limite, ... (Sportface.it)