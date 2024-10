Sinner, capo doping: le motivazioni della squalifica di Halep preoccupano l’azzurro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si prevedono mesi difficili per Jannik Sinner in riferimento alla vicenda della positività al Clostebol, una sostanza dopante, per cui è stato assolto dall’Itia ma contro cui la Wada ha fatto ricorso al Tas. Ebbene proprio da un caso analogo non arrivano buone notizie per il campione altaotesino. Nei giorni scorsi il Tribunale di Losanna ha reso noto le motivazioni della decisione con cui hanno ridotto da quattro anni a nove mesi la squalifica della tennista ex numero 1 del mondo Simona Halep. La rumena era stata fermata a marzo per “un incauto utilizzo di un integratore contaminato” a base di Roxadustat. Questa decisione consente alla trentaduenne Halep, campionessa a Wimbledon e al Roland Garros, di tornare immediatamente al tennis. Lapresse.it - Sinner, capo doping: le motivazioni della squalifica di Halep preoccupano l’azzurro Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si prevedono mesi difficili per Jannikin riferimento alla vicendapositività al Clostebol, una sostanza dopante, per cui è stato assolto dall’Itia ma contro cui la Wada ha fatto ricorso al Tas. Ebbene proprio da un caso analogo non arrivano buone notizie per il campione altaotesino. Nei giorni scorsi il Tribunale di Losanna ha reso noto ledecisione con cui hanno ridotto da quattro anni a nove mesi latennista ex numero 1 del mondo Simona. La rumena era stata fermata a marzo per “un incauto utilizzo di un integratore contaminato” a base di Roxadustat. Questa decisione consente alla trentaduenne, campionessa a Wimbledon e al Roland Garros, di tornare immediatamente al tennis.

