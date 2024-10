Salvini: "Stop ai test a crocette a Medicina, orgoglioso di altra promessa mantenuta dalla Lega" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2024 Un'altra promessa mantenuta dalla Lega! Dal prossimo anno Stop ai test a crocette per accedere alla facoltà di Medicina: decideranno i voti e il merito. Una storica vittoria per tanti ragazzi e ragazze che non dovranno più affidarsi alla sorte per aspirare a diventare medici, ma saranno competenza e bravura a determinare dopo i primi esami chi potrà andare avanti. Bene così!". Lo dice il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e leader della Lega, Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Salvini: "Stop ai test a crocette a Medicina, orgoglioso di altra promessa mantenuta dalla Lega" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2024 Un'! Dal prossimo annoaiper accedere alla facoltà di: decideranno i voti e il merito. Una storica vittoria per tanti ragazzi e ragazze che non dovranno più affidarsi alla sorte per aspirare a diventare medici, ma saranno competenza e bravura a determinare dopo i primi esami chi potrà andare avanti. Bene così!". Lo dice il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e leader della, Matteo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia - stop ai test di ingresso e al numero chiuso - Stop ai test d'ingresso e al numero chiuso per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria. La 7° commissione del Senato ha dato l'ok al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea in questione. La... (Napolitoday.it)

Stop test di ingresso a Medicina - ma resta numero chiuso : la valutazione dopo 6 mesi - Alla fine del semestre, verrà stilata una graduatoria nazionale, basata sui risultati degli esami, e solo chi si classificherà entro i posti disponibili potrà proseguire al secondo semestre. Ok a nuovo meccanismo per accesso a Medicina La Commissione istruzione del Senato ha approvato l’abolizione dei test di ingresso per le facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, dopo che era stata ... (Quifinanza.it)

Facoltà di Medicina verso lo stop ai test : cosa cambia e quando posti ci saranno in più - «Basta con i test basati su domande schizofreniche», ha dichiarato Francesco Zaffini, evidenziando la necessità di eliminare le prove a crocette che non rispecchiano una valutazione adeguata delle competenze degli studenti. Si tratta di una legge delega, e i dettagli specifici saranno definiti successivamente. (Thesocialpost.it)