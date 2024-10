Roma, Juric: «Non mi sento precario, ho capito l’ambiente che c’è qui. I Friedkin? Mi hanno detto questo» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le parole di Ivan Juric, nuovo allenatore della Roma, dopo le prime partite alla guida della formazione giallorossa. Tutti i dettagli Ivan Juric ha parlato al Corriere dello Sport delle sue prime settimane alla guida della Roma. SENSO DI PRECARIETA’ – «No, quello arriva da fuori, da dentro analizziamo bene le cose, so che l’ambiente è così, la pressione è Calcionews24.com - Roma, Juric: «Non mi sento precario, ho capito l’ambiente che c’è qui. I Friedkin? Mi hanno detto questo» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le parole di Ivan, nuovo allenatore della, dopo le prime partite alla guida della formazione giallorossa. Tutti i dettagli Ivanha parlato al Corriere dello Sport delle sue prime settimane alla guida della. SENSO DI PRECARIETA’ – «No, quello arriva da fuori, da dentro analizziamo bene le cose, so cheè così, la pressione è

Roma - Juric : “Sono in paradiso. Pisilli - mai vista una cosa così. E Pellegrini si sbloccherà” - Per parte mia, lo ripeto, sono in paradiso. La squadra ha margini di miglioramento pazzeschi, vedo ragazzi disposti al sacrificio. Ivan Juric, allenatore della Roma, si racconta in un’intervista in cui sottolinea di sentirsi “in paradiso”: poi su Pellegrini, Dybala e Pisilli La Roma sta lavorando in questa pausa per risorgere in una delle partite più difficili dell’anno, contro l’Inter campione ... (Calciomercato.it)

Juric : «Roma - so cosa succede fuori. Ma io penso all’Inter!» - Che è entusiasmante. Non sono contaminato dalle negatività. Il tecnico giallorosso però è concentrato solo in vista del prossimo appuntamento contro l’Inter: «Sono consapevole di ciò che accade fuori, ma sono concentrato sul mio lavoro. Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ... (Inter-news.it)

Roma - Juric : "Precario? In paradiso anche con questo bordello. Pellegrini si muove da Dio - voglio aggiustare Dybala" - Ivan Juric si gode la panchina della Roma. L`allenatore croato ex Torino, Verona e Genoa ha dichiarato in un`intervista al Corriere dello Sport:... (Calciomercato.com)