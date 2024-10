Roger Waters attacca l’Italia: “Vergogna per aver giocato il match di Nations League con Israele” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Roger Waters attacca la Nazionale Italiana di calcio per aver giocato contro Israele nel match di Nations League di ieri. L’ex bassista e voce dei Pink Floyd accende la polemica con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui non usa mezzi termini: “Vergogna, Vergogna Italia”. Il musicista ha poi rincarato la dose, definendo Israele uno “Stato paria” con cui nessuno dovrebbe avere rapporti fino a quando non “si riunirà alla razza umana e non accetterà l’idea dei diritti umani universali per tutti i nostri fratelli e sorelle, compresi quelli tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo”. Turbato Waters conclude il video esprimendo la sua indignazione e decidendo di spegnere la televisione, dove sta per iniziare la partita: “Devo spegnere, non posso più guardare”. .com - Roger Waters attacca l’Italia: “Vergogna per aver giocato il match di Nations League con Israele” Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) –la Nazionale Italiana di calcio percontroneldidi ieri. L’ex bassista e voce dei Pink Floyd accende la polemica con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui non usa mezzi termini: “Italia”. Il musicista ha poi rincarato la dose, definendouno “Stato paria” con cui nessuno dovrebbee rapporti fino a quando non “si riunirà alla razza umana e non accetterà l’idea dei diritti umani universali per tutti i nostri fratelli e sorelle, compresi quelli tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo”. Turbatoconclude il video esprimendo la sua indignazione e decidendo di spegnere la televisione, dove sta per iniziare la partita: “Devo spegnere, non posso più guardare”.

