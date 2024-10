Ragazzino autistico costretto a spogliarsi, picchiato e insultato: nei guai tre compagni di classe (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tre ragazzini tra i 12 e i 14 anni hanno ricevuto un ammonimento dal questore di Caserta per gli atti di bullismo nei confronti di un loro compagno di classe, affetto da autismo e ritardo cognitivo. Fanpage.it - Ragazzino autistico costretto a spogliarsi, picchiato e insultato: nei guai tre compagni di classe Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tre ragazzini tra i 12 e i 14 anni hanno ricevuto un ammonimento dal questore di Caserta per gli atti di bullismo nei confronti di un loro compagno di, affetto da autismo e ritardo cognitivo.

