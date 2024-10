Prof di ginnastica abusa di due studentesse a lezione, una è minorenne: rischia 2 anni e 10 mesi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con la scusa di fare stretching avrebbe abusato di due allieve, una di 20 e l'altra di 13 anni. Per il Prof di ginnastica è scattato il processo. Fanpage.it - Prof di ginnastica abusa di due studentesse a lezione, una è minorenne: rischia 2 anni e 10 mesi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con la scusa di fare stretching avrebbeto di due allieve, una di 20 e l'altra di 13. Per ildiè scattato il processo.

Roma, prof di ginnastica abusa di due studentesse con la scusa di fare stretching: 34 mesi di carcere - L'insegnante di sostegno è accusato di abusi su una 20enne nel centro sportivo di atletica leggera della Sapienza a Tor di Quinto e su una 13enne in una scuola a Talenti. Rischia due anni e 10 mesi di ... (roma.corriere.it)

