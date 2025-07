Futuro digitale | Sintra al fianco degli Osservatori del Politecnico di Milano

Il futuro digitale sta prendendo forma, e Sintra si conferma partner affidabile nel guidare le imprese verso questa rivoluzione. Durante il workshop promosso dall’Osservatorio B2B Digital Commerce & Experience del Politecnico di Milano, l’azienda aretina ha condiviso analisi e esperienze che svelano le più recenti evoluzioni nelle abitudini d’acquisto. Un percorso di innovazione che apre nuove prospettive e opportunità per il mercato.

Arezzo, 4 luglio 2025 – Strategie, innovazione e prospettive per il futuro digitale delle imprese. Questi temi sono stati trattati nel corso di un workshop promosso dall’Osservatorio B2B Digital Commerce & Experience del Politecnico di Milano a cui ha portato un contributo anche l’azienda aretina Sintra per redigere un report che, tra analisi dei dati ed esperienze concrete, evidenzia le più recenti evoluzioni nelle abitudini d’acquisto e le soluzioni più efficaci per affrontare le più recenti sfide del mercato. La volontà condivisa da professionisti, imprenditori e aziende della penisola specializzati in business digitale è stata infatti di confrontare conoscenze, studi e casistiche per creare una rete capace di rispondere alle trasformazioni in atto nel panorama B2B, offrendo strumenti e strategie per una crescita sostenibile, consapevole e orientata alla creazione di nuovo valore. 🔗 Leggi su Lanazione.it