Cina | scopriamo tintura botanica nella capitale della medicina

Immergiti nell’affascinante mondo della tintura botanica a Anguo, capitale della medicina cinese. Qui, l’alchimia delle piante incontra secoli di tradizione, dando vita a un rinascimento cromatico ricco di storia e innovazione. Scopri come questa arte antica si trasforma in vivaci tinte che raccontano storie di saggezza e creatività. Per visualizzare il video, visita l’indirizzo: ...

Quando l’alchimia botanica di Anguo, a Baoding, incontra l’antica arte cinese della tintura, sboccia un rinascimento cromatico. Questo patrimonio vivente trasforma la saggezza medicinale in vivaci tinte, dove ogni tino ribollente scrive un nuovo capitolo della farmacopea del colore. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma633484763348472025-07-04cina-scopriamo-tintura-botanica-nella-capitale-della-medicina Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: scopriamo tintura botanica nella capitale della medicina

