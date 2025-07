Weekend shock con crollo termico fino a 10°C Scopri Dove

Un fronte atlantico in transito rompe l’egemonia dell’anticiclone subtropicale, portando un drastico calo delle temperature fino a 10°C e fenomeni meteorologici estremi come temporali e grandinate, soprattutto al Nord. La situazione peggiorerà domenica con un’ondata di maltempo che potrebbe sorprendere molti: scopri dove e come prepararti al meglio per affrontare questa improvvisa svolta climatica.

Roma - Un fronte atlantico spezza la presa dell’anticiclone subtropicale, causando un crollo termico fino a 10°C, temporali e grandinate, soprattutto al Nord entro domenica. L’anticiclone subtropicale, responsabile del caldo torrido degli ultimi giorni, perde terreno già sabato lungo il suo margine nord. Questo farà aumentare l’instabilità, prima al Nord e poi al Centro, provocando un primo abbassamento delle temperature. Domenica, l’arrivo di un sistema frontale scatenerà temporali diffusi nel Nord-Ovest, dove le temperature massime potrebbero crollare di fino a 10°C. Lo confermano le previsioni meteo italiane, che segnalano un significativo arretramento termico su queste aree. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Weekend shock con crollo termico fino a 10°C, Scopri Dove

In questa notizia si parla di: termico - crollo - shock - scopri

Meteo, calo termico: crollo delle temperature fino a 10 gradi. Ecco dove e da quando - L’estate italiana si prepara a sorprenderci, ma non con il solito caldo torrido. Un improvviso calo termico, accompagnato da un crollo delle temperature fino a 10°C, interesserà diverse regioni già a partire da questa settimana.

Allerta Meteo, weekend shock: violenti temporali e crollo termico fino a 12°C Vai su Facebook

Meteo: Aria esplosiva, ecco QUANDO scoppierà la bomba ad orologeria; Meteo: è in arrivo uno shock termico, il meteorologo Antonio Sanò spiega cosa accadrà; Previsioni Meteo Toscana: Caldo Anomalo, Tempeste in Arrivo e Shock Termico da Lunedì.

Aggiornamento meteo shock, crollo termico in questa data - MSN - un autentico shock rispetto ai valori registrati tra il 14 e il 15 Marzo. Da msn.com

CROLLO TERMICO: ecco la data dello stravolgimento meteo - MSN - Dopo un periodo caratterizzato da condizioni più miti ma anche molto piovose per alcune zone, si prevede l’arrivo di un'intensa massa d’aria fredda proveniente dalle regioni artiche del Nord ... Si legge su msn.com