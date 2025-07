La nuova Ferrari Amalfi è ancora più elegante della Roma

La nuova Ferrari Amalfi 232 conquista il cuore degli appassionati con un’eleganza senza pari, ancora più raffinata della Roma. Presentata il 2 luglio, questa supercar combina stile moderno e prestazioni eccezionali grazie al suo motore V8 biturbo. Con dimensioni perfette e un peso contenuto, la Amalfi promette di regalare un’esperienza di guida unica nel suo genere. La capacità di carico è...

Il 2 luglio la Ferrari ha presentato la nuova Ferrari Amalfi, che è l'erede della Roma e monta un motore V8 biturbo a benzina. Secondo Ferrari, è «una combinazione perfetta di eleganza moderna e prestazioni elevate, unica nella gamma Ferrari e nel mercato». La nuova Ferrari Amalfi misura 4660 mm di lunghezza, 1974 mm di larghezza e 1301 mm di altezza, con un peso a secco di soli 1470 kg. La distribuzione dei pesi è 50:50. La capacità di carico è di 273 litri. L'esterno è caratterizzato da un design potente e dinamico. Ricorda in qualche modo l'ultima 12 Cirindoli, ma non si discosta molto dalla Roma precedente come dicevamo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it