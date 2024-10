Ilrestodelcarlino.it - Pedonalizzare il Paese Alto: in arrivo il piano

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pedonalizzazione del, per i prossimi giorni è atteso il responso sul sottosuolo per la fattibilità dell’iniziativa. È stata commissionata ad un geologo, la relazione su quanto si trova al di sotto del ‘vecchio incasato’, in base alla quale sarà possibile capire se, per rifare la pavimentazione, sarà necessario un intervento meno invasivo. Il rischio ipotizzato, infatti, è che al di sotto del centro storico sambenedettese possano trovarsi cavità risalenti all’antichità, che sarebbe meglio non toccare nell’ambito di lavori in superficie. La ripavimentazione, in particolare, spetta a piazza Dante, e il comune sta valutando la possibilità di farla in asfstampato, riproducendo la forma dei sampietrini senza prevedere scavi, che peraltro presenterebbero un costo più elevato.