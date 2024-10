Napolipiu.com - Ottaiano: “La sosta Nazionali procura sempre danni. Gilmour un signor giocatore, Spinazzola rallentato dai carichi di lavoro di Conte”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’agente FIFA analizza il momento del Napoli di, evidenziando l’importanza dinella corsa per lo scudetto. Antonio, agente FIFA, ha condiviso il suo punto di vista sul momento attuale del Napoli in un’intervista a Vikonos Web/Radio TV. Secondo, le pause per le gare dellepossono avere effetti negativi sui giocatori, un trend che ha notato nel corso degli anni. “Negli ultimi anni, non ricordo undel Napoli rientrato in buone condizioni dopo le partite con le”, ha affermato. Tuttavia,si mostra ottimista riguardo alla capacità del Napoli di affrontare le sfide future, in particolare per quanto riguarda l’inserimento di Billye Leonardonel team. “sono duei giocatori.