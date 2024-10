Mondiali di ciclismo, disastro Italia nell’inseguimento: cade ed è ultima (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Italia ha vissuto una giornata da dimenticare nell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di ciclismo. L’assenza di alcuni dei suoi pezzi pregiati, come Filippo Ganna, Jonathan Milan e Simone Consonni, ha avuto un impatto significativo sulla prestazione della squadra, che ha chiuso all’ultimo posto dopo una caduta decisiva. Dopoo il terzo posto ottenuto alle Olimpiadi di Parigi, l’Italia si è presentata ai Mondiali con un quartetto rinnovato. Il CT Marco Villa ha deciso di puntare sui giovani, schierando Renato Favero (19 anni), Davide Boscaro (24 anni) e Manlio Moro (22 anni), insieme a Francesco Milan, l’unico atleta con maggiore esperienza tra i convocati. La caduta che ha compromesso tutto Gli azzurri stavano tenendo un buon ritmo e viaggiavano sul tempo di 2’56”940, un parziale che avrebbe garantito loro il terzo miglior piazzamento fino a quel momento. Thesocialpost.it - Mondiali di ciclismo, disastro Italia nell’inseguimento: cade ed è ultima Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’ha vissuto una giornata da dimenticarea squadre maschile aidi. L’assenza di alcuni dei suoi pezzi pregiati, come Filippo Ganna, Jonathan Milan e Simone Consonni, ha avuto un impatto significativo sulla prestazione della squadra, che ha chiuso all’ultimo posto dopo una caduta decisiva. Dopoo il terzo posto ottenuto alle Olimpiadi di Parigi, l’si è presentata aicon un quartetto rinnovato. Il CT Marco Villa ha deciso di puntare sui giovani, schierando Renato Favero (19 anni), Davide Boscaro (24 anni) e Manlio Moro (22 anni), insieme a Francesco Milan, l’unico atleta con maggiore esperienza tra i convocati. La caduta che ha compromesso tutto Gli azzurri stavano tenendo un buon ritmo e viaggiavano sul tempo di 2’56”940, un parziale che avrebbe garantito loro il terzo miglior piazzamento fino a quel momento.

Ciclismo su pista - l’Italia conferma i progressi e supera il turno nella velocità a squadre ai Mondiali - . I tre azzurri però ottengono subito il risultato minimo, con il settimo posto complessivo e sfideranno la Colombia, che ha fatto poco meglio, di 54 millesimi; l’altro incrocio per poter strappare un posto per la gara valida per il bronzo è tra Francia e Germania. Matteo Bianchi, Stefano Minuta e Mattia Predomo chiudono con il settimo tempo assoluto la fase di qualificazione con il tempo di ... (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : azzurre seconde - caduta per gli uomini. Bene la velocità a squadre - 31: Accelerano le britanniche asl terzo km e oras hanno un vantaggio superiore ai 2 secondi 12. 21: La Gran Bretagna sbriciola il tempo della squadra svizzera rifilando agli elvetici oltre due secondi e chiudendo con 3’48?759, crono di valore assoluto. 58: L’Ucraina si inserisce al secondo posto con il tempo di 51?942 13. (Oasport.it)

Ciclismo su pista - beffa per l’Italia nell’inseguimento a squadre dei Mondiali : azzurri fuori dopo una caduta - L’inseguimento a squadre nel ciclismo su pista è da sempre una delle gare thriller, nella quale può succedere di tutto fino all’ultimo metro. Successivamente è stata ridata la possibilità agli azzurri (praticamente dieci minuti dopo la prima prova) di ripetere i quattro chilometri: la stanchezza si è fatta ovviamente sentire, tempo altissimo di 4:02. (Oasport.it)