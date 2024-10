Milan, fiducia nel lavoro di Fonseca. Ecco chi è il colpevole della situazione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Paulo Fonseca resterà sulla panchina del Milan. La società di Via Aldo Rossi è unita e compatta con l'allenatore nonostante i pochi risultati Pianetamilan.it - Milan, fiducia nel lavoro di Fonseca. Ecco chi è il colpevole della situazione Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pauloresterà sulla panchina del. La società di Via Aldo Rossi è unita e compatta con l'allenatore nonostante i pochi risultati

Milan - Paulo Fonseca c'è posta per te. La frase di Rafael Leao che ora non serve… - Milan, Rafael Leao manda un messaggio a Paulo Fonseca: in Portogallo sento il sostegno dell'allenatore… Anche l'allenatore ha molta fiducia in me e questo è fondamentale per il mio gioco". Il tutto si è, poi, sempre risolto ed è stato fatto passare come: "Momento concitato della partita".

Milan - la grande importanza di Fofana nel gioco di Fonseca - Le discussioni sul modulo ideale per il Milan sono aumentate in questo avvio di stagione ma, una cosa è certa: l'importanza di Fofana.

Calciomercato Milan - Malick Thiaw fatto fuori da Paulo Fonseca : e a gennaio… - Ecco che da quel momento, le gerarchie di Paulo Fonseca sono cambiate e si sono stabilizzate su questo binario: Tomori, Gabbia e Pavlovic hanno priorità, mentre Thiaw è ormai ai margini del progetto.