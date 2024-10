Lapresse.it - Messina, prepara biscotti ‘stupefacenti’ alla madre: arrestato 17enne

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Avevato deie li aveva offertiper colazione. La donna, però, ha iniziato a stare male dopo averli mangiati perché tra gli ingredienti, il figlio, 17 anni, aveva aggiunto della droga. I militari della stazione di San Vito lo Capo, in provincia di Trapani, sono intervenuti all’ospedale Sant’Antonio dove hanno scoperto che il malore della donna era dovuto aiche aveva mangiato a colazione. Ladel giovane ha iniziato a stare male poco dopo averli ingeriti, con un malessere tale da rendere necessario il ricovero in ospedale. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare trovando 2 involucri di hashish, 40 dosi di ketamina, marijuana, oltre 2mila euro in contanti e vari sacchetti dei ‘stupefacenti’ appena sfornati. Ilè statoe collocato in una comunità di recupero.