Ma Barbara D’Urso ha preso davvero 70mila euro a Ballando con le stelle? Parla Milly Carlucci (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ma davvero Barbara D’Urso ha incassato 70mila euro per l’ospitata a Ballando con le stelle? Stavolta a Parlare è Milly Carlucci, la quale ha deciso di fare chiarezza su una serie di aspetti che riguardano la trasmissione che conduce ormai da anni. Ballando sta vivendo un periodo straordinario: gli ascolti sono alti, riesce a vincere sulla concorrenza e a conquistare grandi e meno grandi. Insomma, complice il cast, che è ben azzeccato e dimostra di funzionare, il sabato sera di Rai 1 vive un momento florido. Milly Carlucci è una professionista instancabile e una donna tenace e determinata: Ballando con le stelle, com’è inevitabile, ha attraversato fasi meno buone, ma lei non si è mai abbattuta e ha sempre lavorato con grande grinta. Oggi si gode il successo della trasmissione, ma rimanendo sempre vigile. Ecco cosa ha rivelato. Donnapop.it - Ma Barbara D’Urso ha preso davvero 70mila euro a Ballando con le stelle? Parla Milly Carlucci Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Maha incassatoper l’ospitata acon le? Stavolta are è, la quale ha deciso di fare chiarezza su una serie di aspetti che riguardano la trasmissione che conduce ormai da anni.sta vivendo un periodo straordinario: gli ascolti sono alti, riesce a vincere sulla concorrenza e a conquistare grandi e meno grandi. Insomma, complice il cast, che è ben azzeccato e dimostra di funzionare, il sabato sera di Rai 1 vive un momento florido.è una professionista instancabile e una donna tenace e determinata:con le, com’è inevitabile, ha attraversato fasi meno buone, ma lei non si è mai abbattuta e ha sempre lavorato con grande grinta. Oggi si gode il successo della trasmissione, ma rimanendo sempre vigile. Ecco cosa ha rivelato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milly Carlucci sul successo di Ballando con le Stelle su Tu Si Que Vales e sul cachet di Barbara d’Urso - Ma vediamo, Ballando è solo all’inizio“. co/B1w6C4hLkO #BallandoConLeStelle — BICCY. In ogni caso bisogna lavorare tanto e tutti i giorni con entusiasmo, passione e spirito critico. Milly Carlucci ha iniziato la 18esima edizione di Ballando con le Stelle col botto e a differenza degli anni passati quest’anno la sfida dello share con Tu Si Que Vales di Maria De Filippi è all’ultimo colpo. (Biccy.it)

Ricordate quando Selvaggia Lucarelli diceva «Barbara D’Urso è simpatica e con lei si lavora bene»? VIDEO - Le belle parole per la conduttrice: VIDEO Nonostante gli attuali rancori fra loro, Selvaggia un tempo aveva grande stima di Barbara, come dimostra un’intervista di diverso tempo fa. Proprio tramite Il Fatto Quotidiano, la giornalista aveva scritto queste parole: “Circa 12 anni fa sono andata da lei ospite per l’ultima volta. (Donnapop.it)

Barbara d’Urso torna in Tv con quattro prime serate sulla Rai : il clamoroso scoop - Dopo l’ospitata a Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso ha confermato di essere tra le presentatrici più amate della televisione italiana e sembra che la Rai voglia affidarle quattro prime serate durante la prossima primavera. (Comingsoon.it)