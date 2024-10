Lite al liceo, studente accoltellato da coetaneo: arrestato in serata (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una Lite tra adolescenti è degenerata nel sangue, nel Frusinate. Un liceale di 16 anni è finito in ospedale dopo essere stato accoltellato durante una Lite avvenuta davanti al liceo Martino Filetico a Ferentino, in provincia di Frosinone. È accaduto intorno alle ore 14, lo studente è stato soccorso dagli altri ragazzi e poi da un medico che ha chiamato il 118. A compiere l'aggressione, un coetaneo dello studente, che dopo esseresi dato alla fuga è stato arrestato in serata. La procura dei minori ha formulato dei confronti dell’adolescente il capo di imputazione di lesioni gravi ed ha concesso il beneficio dei domiciliari affidandolo ai genitori. Tg24.sky.it - Lite al liceo, studente accoltellato da coetaneo: arrestato in serata Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unatra adolescenti è degenerata nel sangue, nel Frusinate. Un liceale di 16 anni è finito in ospedale dopo essere statodurante unaavvenuta davanti alMartino Filetico a Ferentino, in provincia di Frosinone. È accaduto intorno alle ore 14, loè stato soccorso dagli altri ragazzi e poi da un medico che ha chiamato il 118. A compiere l'aggressione, undello, che dopo esseresi dato alla fuga è statoin. La procura dei minori ha formulato dei confronti dell’adolescente il capo di imputazione di lesioni gravi ed ha concesso il beneficio dei domiciliari affidandolo ai genitori.

