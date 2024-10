Ilrestodelcarlino.it - "Le plusvalenze erano usuali". Valentini e Lugaresi spiegano la bancarotta dell’Ac Cesena

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ci sono lerealizzate da Ace Chievo Verona mediante gli scambi di giovani calciatori ai quali venivano attribuiti (a loro insaputa) valutazioni milionarie, al centro del processo per la(con diverse declinazioni) dell’Associazione Calcio, fallita nel 2018 schiacciata da debiti per 80 milioni di euro, molti dei quali con lo Stato per imposte e tasse non versate. Ieri c’è stata la decima udienza del processo davanti al collegio giudicante formato da Marco De Leva (presidente), Giorgia Sartini e Federico Casalboni, ed è stato possibile toccare con mano il cattivo funzionamento della macchina giudiziaria: l’inizio dell’udienza era fissato per le 11, poi rimandato alle 12, ma il giudice Casalboni doveva concludere un’udienza che si è protratta per un processo per direttissima, così l’udienza per laè iniziata alle 14.