Israele: «Unifil importante, avrà un ruolo nel dopoguerra» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Israele «attribuisce grande importanza alle attività di Unifil e non ha alcuna intenzione di danneggiare l’organizzazione o il suo personale». Inoltre «ritiene che possa svolgere un ruolo importante nel post-guerra contro Hezbollah». Lo ha affermato il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz, in un post su X in cui ha accusato il gruppo sciita «di usare il personale Unifil come scudi umani, sparando deliberatamente ai soldati dell’Idf» da luoghi vicini alle postazioni delle Nazioni Unite «per creare attriti». Israele, ha aggiunto, continuerà a fare tutto il necessario per ripristinare la sicurezza dei suoi cittadini». Lettera43.it - Israele: «Unifil importante, avrà un ruolo nel dopoguerra» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)«attribuisce grande importanza alle attività die non ha alcuna intenzione di danneggiare l’organizzazione o il suo personale». Inoltre «ritiene che possa svolgere unnel post-guerra contro Hezbollah». Lo ha affermato il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz, in un post su X in cui ha accusato il gruppo sciita «di usare il personalecome scudi umani, sparando deliberatamente ai soldati dell’Idf» da luoghi vicini alle postazioni delle Nazioni Unite «per creare attriti»., ha aggiunto, continuerà a fare tutto il necessario per ripristinare la sicurezza dei suoi cittadini».

