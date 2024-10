Investite al Cheope, due studentesse al pronto soccorso (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Due studentesse di 16 anni sono state Investite, nella mattinata del 16 ottobre, poco prima della campanella di scuola alle 8, da una Fiat Grande Punto mentre stavano attraversando via 4 Novembre in prossimità delle strisce pedonali che collegano il parcheggio del Cheope all’istituto scolastico Ilpiacenza.it - Investite al Cheope, due studentesse al pronto soccorso Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Duedi 16 anni sono state, nella mattinata del 16 ottobre, poco prima della campanella di scuola alle 8, da una Fiat Grande Punto mentre stavano attraversando via 4 Novembre in prossimità delle strisce pedonali che collegano il parcheggio delall’istituto scolastico

