Gaeta.it - Il Nest Napoli Est Teatro festeggia dieci anni con un ricco cartellone di eventi

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter IlEstcelebra il suo decimoversario con un calendariodi spettacoli especiali. Questo traguardo non solo rappresenta un’importante pietra miliare per la compagnia, ma offre anche al pubblico una serie di appuntamenti imperdibili che coprono vari generi e tematiche. La stagione 2023-2024 promette di essere un’esperienza affascinante e coinvolgente per tutte le età , partendo da performance innovative fino a tributi a figure iconiche delitaliano. Apertura della stagione con GiovEsposito Il programma della nuova stagione prenderà il via il 26 ottobre 2023 alle ore 20 con l’inaugurazione di “Una serata alcon“, un format esclusivo volto a creare un dialogo intimo tra l’attore GiovEsposito e il pubblico.