Ha la meningite, ma la diagnosi è sbagliata e perde due dita: donna risarcita con 80mila euro dall'Asl (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La donna, affetta da meningite, è stata curata invece per vasculite all'ospedale di Aversa e per questo ha perso due dita. Dopo essersi rivolta a un avvocato, la donna è stata risarcita con 80mila euro dall'Asl di Caserta.

