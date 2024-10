Gravissimo incidente nel Veronese: motociclista 22enne morto sul colpo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Verona, 16 ottobre 2024 - Scontro tra un’auto e una moto, morto un giovane centauro di 22 anni. L’incidente è accaduto intorno alle 13.30 lungo una strada alla periferia di Bussolengo, in provincia di Verona. Il ragazzo era a bordo di una motocicletta che, per cause da accertare, si è scontrata con un'automobile. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, con un'ambulanza e l'automedica, ma non hanno potuto far altro che constatare la morte del motociclista. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale. Ilrestodelcarlino.it - Gravissimo incidente nel Veronese: motociclista 22enne morto sul colpo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Verona, 16 ottobre 2024 - Scontro tra un’auto e una moto,un giovane centauro di 22 anni. L’è accaduto intorno alle 13.30 lungo una strada alla periferia di Bussolengo, in provincia di Verona. Il ragazzo era a bordo di una motocicletta che, per cause da accertare, si è scontrata con un'automobile. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, con un'ambulanza e l'automedica, ma non hanno potuto far altro che constatare la morte del. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cade ascensore in un palazzo in centro a Roma : un morto e due feriti - di cui uno è gravissimo - Incidente in un palazzo in via delle Vergini, al centro di Roma. Dalle prime informazioni, sembra sia caduto un ascensore in un edificio in cui c'è un cantiere. Sul posto vigili del fuoco,... (Ilmessaggero.it)

Cantiano - tragedia all'uscita della galleria sulla Flaminia : schianto fra tre mezzi - morto un 59enne - un ferito è gravissimo - CANTIANO - Incidente mortale a Cantiano, questa mattina, intorno alle 7.30. Chiusa temporaneamente la Flaminia. Nello schianto sulla Statale 3, avvenuto in una semicurva all'uscita di una... (Corriereadriatico.it)

Fuoristrada precipita per 20 metri in una scarpata : un morto e un ferito gravissimo - Drammatico incidente all'alba di mercoledì mattina sulle colline di Casola Valsenio, al confine con la Toscana. . . Erano da poco passate le 7 quando un fuoristrada Mahindra, sul quale viaggiavano due cacciatori, mentre viaggiava su una strada privata - una traversa della Casolana - è precipitato in. (Ravennatoday.it)