Grande Fratello, il faccia a faccia tra Helena e Amanda: il motivo e la svolta (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Grande Fratello, Helena Prestes e Amanda Lecciso affrontano un confronto: cosa è emerso dalle dichiarazioni delle due gieffine Grande Fratello, Helena Prestes e Amanda Lecciso dopo aver affrontato uno scontro lunedì nel corso della diretta, nelle ultime ore si sono ritagliate un momento per discutere degli ultimi avvenimenti. Leggi anche Grande Fratello, Beatrice Luzzi lancia una frecciatina Ecco cosa è emerso dal confronto tra le due donne Il rapporto tra Helena e Lorenzo ha subito alti e bassi fino alla rottura definitiva. Amanda Lecciso nelle ultime settimane ha stretto un ottimo legame di amicizia con Lorenzo e infastidita dalle dichiarazioni di Helena in puntata dichiara: "Io un'idea penso di essermela fatta" poi prosegue il discorso dichiarando: "quando parlo di instabilità non parlo di Helena e Lorenzo". Helena ascolta cosa le ha da dire la coinquilina prima di replicare.

